La jueza Ana P. Cruz Vélez, del Tribunal de San Juan, pautó para el 20 de noviembre el inicio del juicio contra Caroline Farah Lembeck, por un cargo de maltrato (artículo 3.1) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La fecha se pautó este miércoles durante una vista de lectura de acusación, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

El 16 de octubre, la jueza Yazdel A. Ramos Colón, del mismo tribunal de San Juan, determinó causa en vista preliminar por ese delito y declaró no causa en otros dos artículos -3.1 y 3.3 (maltrato mediante amenaza)- de la Ley 54.

La vista preliminar en alzada por esos dos cargos se verá el mismo día del juicio.

La querellante denunció que, en la tarde del pasado 25 de agosto, le pidió a la imputada que se fuera de su casa y esta se encerró en el cuarto dormitorio y comenzó a escribirle mensajes de texto que interpretó como intimidantes.

Además, alegó que la amenazó con hacerle daño y le rompió sus pertenencias arrojándolas al patio. Todo lo sucedido provocó que la víctima sintiese temor por su vida y seguridad, de acuerdo con la querella de la Policía de Puerto Rico.