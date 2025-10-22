( Suministrada por la Policía )

Agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos allanaron esta mañana una residencia barriada La Perla, en San Juan, donde ocuparon sustancias controladas, un arma ilegal, cargadores y municiones.

En el lugar se arrestó a Jackson L. Nieves Mercado de 24 años y vecino de Bayamón, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Se ocuparon dos cigarrillos de marihuana, 125 bolsitas con cocaína, tres teléfonos celulares y dos radios de comunicación.

Además, una pistola Glock calibre 9 milímetros, con el número de serie mutilado; tres cargadores para ese modelo, 101 municiones de varios calibres incluyendo rifle y $437 en efectivo.

Se incautó un automóvil Suzuki Aerio del año 2004 y con la tablilla FVG-315 y una motora marca Veloce color negro, para solicitar orden de registro y allanamiento para ambos.

Personal de la Unidad Motorizada de San Juan, la División K-9 y la División de Servicios Técnicos de San Juan participaron en dicho allanamiento.

Este caso se consultará con la agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para que decida si tomará jurisdicción de la pesquisa y custodia del arrestado.

Durante el allanamiento no se reportaron incidentes en la comunidad.

En las próximas horas se consultará con la fiscalía para que determine si se le van a radicar cargos criminales al detenido.