El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la zona este y metro de Puerto Rico.

Según la agencia, los pueblos de Canóvanas, Carolina, Ceiba, Fajardo, Loíza, Luquillo, Naguabo, Río Grande, San Juan y Trujillo Alto, están bajo la advertencia hasta las 2:00 de la tarde.

⚠️NORTHEASTERN MUNICIPALITIES | MUNICIPIOS DEL NORESTE⚠️



Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.



Until | Hasta: 2:00 PM AST Oct 22, 2025#PRwx pic.twitter.com/Imr4IAEeti — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 22, 2025

Los municipios de Arroyo y Patillas también están bajo advertencia de inundaciones, vigente para estos hasta las 2:45 de la tarde.

Es posible que conductores se encuentren con “flujos peligrosos sobre cruces de baja elevación”, dijo el NWS.

Más temprano hoy, la agencia había advertido que bandas de lluvias de la tormenta tropical Melissa, que se encuentra al sur de la Española, afectarían la Isla dejando aguaceros y tormentas eléctricas.

“Las bandas externas de la Tormenta Tropical Melissa, actualmente ubicada a unas 300 millas al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, continuarán desplazándose sobre las aguas locales y se espera que alcancen las zonas costeras del sur y este de Puerto Rico durante el día de hoy. Estas bandas provocarán periodos de lluvias intensas, ráfagas de viento y tronadas aisladas“, se indicó.

Se exhorta a los conductores a tener precaución en la carretera.