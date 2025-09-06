Agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Carolina y el Departamento de la Familia investigan un incidente en el que un menor de cinco años resultó con una quemadura en su pierna derecha y no fue llevado a recibir atención médica.

El incidente fue detectado el pasado jueves, pero no fue hasta hoy, sábado, que la Uniformada dio a conocer el caso públicamente. Presuntamente, ocurrió en el residencial Jesús T. Piñero, en Canóvanas.

Según el informe policiaco, “una mujer acudió con su hijo a una cita programada en las oficinas del Departamento de la Familia y la trabajadora social, quien es la querellante, se percató que el menor tenía una venda en su pierna derecha”.

Desde la agencia, se llamó al Sistema de Emergencia 9-1-1 para alertar de la situación a la Policía.

El informe policiaco detalla que fueron agentes del Distrito de Canóvanas quienes acudieron a investigar.

“La mujer, al ser entrevistada por dicha trabajadora social, le indicó que el menor sufrió una quemadura el pasado 27 de agosto en su residencia y que no había llevado al menor a recibir atención médica”, informó la Policía.

El menor fue transportado por el personal del Departamento de la Familia hacia el hospital Centro Médico de Río Piedras, donde fue evaluado por el médico de turno. Al momento, se desconoce la condición de salud del niño.

La agente María de Lourdes Pagán Villafañe, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Carolina, y el Departamento de la Familia continuarán con la investigación.