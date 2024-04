Tres miembros de la organización criminal conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, Las FARC, fueron acusados hoy por 99 cargos criminales por los delitos de de asesinato en primer grado, conspiración, disparar o apuntar, poner en riesgo la seguridad al disparar en un lugar público, posesión de armas automáticas y portación de armas ilegales, por la masacre ocurrida en el residencial Juan C. Cordero Dávila, “Quintana”, en Hato Rey, el 29 de julio de 2022.

Los imputados, que se encuentran en cárceles federales tras ser acusados por otros delitos no relacionados con los crímenes fueron identificados por el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado, como Gabriel A. Pereira Cruz alias El Magnífico y El Favorito; Ezequiel “Cachete” Olivo Bido y Junior Francisco Alcántara Escaboso apodado Vaquero.

El juez Glenn Velázquez, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra los tres en todos los delitos señalándoles una fianza de $5 millones 610 mil, la cual no prestaron y regresaron a las prisiones federales.

Pereira Cruz, fue arrestado en octubre del año pasado por el Negociado de la Policía junto al Task Force del US Marshals, en un apartamento del condominio Playa Atlántica en el barrio Islote de Arecibo, que presuntamente estaba alquilado por el equipo de baloncesto de los Capitanes para uno de sus jugadores. Contra este pesaba una orden de arresto por violación a la Ley de Armas y fue señalado como el alegado sospechoso de múltiples asesinatos en el área metropolitana.

El 8 de enero fueron arrestados en los predios de la urbanización Colinas de Montecarlo, en Río Piedras, Cachete y Vaquero, junto a otros individuos a quienes se les ocuparon dos pistolas Glock calibre .40 con dispositivos para disparar automáticas, un rifle AR-15 automático; cargadores para AR-15; cinco cargadores Glock calibre .40; 109 municiones para rifle; 99 Municiones calibre .40 y se confiscó una camioneta marca Toyota Tacoma de 2017. Ambos enfrentan cargos federales por violar la Ley de Armas.

El pasado lunes, las fiscales Jennifer Reyes, adscrita a la División de Crimen Organizado, Adriana Albors y Gracieli Vega, de la Fiscalía de San Juan presentaron 346 cargos en ausencia contra 12 de los 15 sospechosos y la jueza Iraida Rodríguez Castro expidió las órdenes de arresto, cinco de las cuales se diligenciaron ayer con una fianza global que sobrepasa los $56 millones. Siete continúan fugitivos.

El día de los hechos, a eso de las 8:00 p.m. el grupo entró en la cancha del residencial con el pretexto de que trataba de un encuentro para una transacción de drogas y asesinaron a balazos a tres miembros de la organización que controlaba el trasiego de drogas en ese complejo de vivienda pública. En la escena se recuperaron alrededor de 600 casquillos de diferentes calibres.

Los occisos fueron identificados como David John Ortega Ayala, de 53 años; su hermano, y líder de la pandilla, Dereck “Gordo” Ortega Gandía, de 23, y Raúl Ortiz Centeno, de 38. También se ultimó a una víctima inocente, identificado como Diego Alejandro Morales, de 22 años, que estaba en los predios de la cancha.

La investigación estuvo a cargo del agente Carlos Colón López y el sargento Arnaldo Ruiz, de la División de Homicidios de San Juan.

Entre los imputados, figuran Juan José De La Cruz Natera de 31 años, alias Magu, actual líder de Las FARC y quien fue arrestado el año pasado por agentes de la Superintendencia de Operaciones Especiales y posteriormente entregado a las agencias federales, quien cumplía una probatoria federal.

También se le formularon cargos a Moisés Serrano De Jesús de 36 años, alias Bebote, líder de uno de los puntos de drogas; Pedro Juan Santiago Rodríguez, alias Cuate, quien ha sido mencionado como persona de interés en el caso del asesinato del trapero Kevin Fret ocurrido el 10 de enero de 2019 en Villa Palmeras, Santurce y Juan R. Concepción Mercado, alias Martillo.

Además, el gatillero Michael F. Sánchez Ogando de 37 años, alias Panda; Anderson Bierd Melo, alias Daivi; Jairo Sánchez Medina, alias Pri; Luis Manuel Olivo Morán, alias Luis Melo gatillero; Yanzie Vázquez González; Alberto Valdez, alias Pelota; Pablo J. Verdejo Suárez, alias Pablito De Las Casas; y el líder de punto Jesús M. Laureano Pérez de 34 años, alias Mono, quien también se encontraba cumpliendo una sentencia bajo probatoria federal.

Cinco arrestados de los 12 acusados por la masacre reportada el 28 de julio de 2022 en el residencial Juan C. Cordero Dávila, en Hato Rey. ( Suministrada Policía )

Faltan por arrestar Sánchez Medina, Santiago Rodríguez, Bierd Melo, Valdés, Concepción Mercado, Verdejo Suárez y Vázquez González.

A todos los arrestados se les ocupó sus teléfonos celulares y computadoras las cuales fueron entregadas a la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) para su análisis.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, reveló ayer que otro de los supuestos participantes, identificado como Héctor García Rodríguez de 33 años, fue asesinado a tiros a eso de las 6:05 de la tarde del 16 de enero en la intersección de la avenida Haydee Rexach con la calle 8, en Santurce, por lo que no se le radicaron cargos. Otro, que no fue identificado es objeto de investigación ya que no se descarta que haya más implicados.

La vista preliminar fue señalada para el 30 de abril.