SACRAMENTO, California - Un hombre que llevaba lo que las autoridades describieron como un artefacto explosivo lo suficientemente potente como para dañar un avión, así como un encendedor de linterna, un cuchillo, bridas y otros artículos, fue arrestado después de intentar pasar por un control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Sacramento durante el fin de semana, dijeron los fiscales federales.

El detenido, de 49 años y natural de Sacramento, llevaba una bufanda que le cubría la cara y guantes de látex, según informó el fiscal federal Eric Grant en un comunicado de prensa. También tenía cinco teléfonos móviles: uno con un temporizador de 15 minutos programado para comenzar, un segundo con un mensaje en la pantalla de otro número de teléfono diciendo: “estaremos esperando su llamada.”

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Las fotos de las pruebas publicadas por la fiscalía muestran un tubo de cartón del tamaño de un rollo de papel higiénico provisto de una espoleta verde. Los técnicos en explosivos analizaron el artefacto. Se determinó que la pólvora y la mecha “eran viables y energéticas”, dijo Grant.

Si el artefacto hubiera detonado junto a una ventana de un avión presurizado que volara por encima de los 3,000 kilómetros (10,000 pies), dijo Grant, “tenía el potencial de dañar el avión y causar una posible pérdida de presión en la cabina.”

El hombre fue detenido el sábado y compareció ante el tribunal federal de Sacramento el miércoles. Se le acusa de tenencia ilícita de material explosivo en un aeropuerto.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.