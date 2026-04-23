Las autoridades dicen que un hombre sospechoso de planear un tiroteo masivo en un gran festival de Nueva Orleans fue arrestado en un hotel de Florida con un arma de fuego y cientos de rondas de municiones.

No se dio el nombre del evento, pero el New Orleans Jazz & Heritage Festival, comúnmente conocido como JazzFest, se celebra desde el jueves hasta el 3 de mayo. El encuentro celebra la música, la gastronomía y la cultura de Luisiana, y atrajo a unas 460.000 personas el año pasado, según los organizadores.

El hombre de Chapel Hill, Carolina del Norte, era buscado “por el Departamento de Seguridad Pública por amenazas terroristas”, según publicó el jueves en Internet la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa. Dijo que las autoridades federales habían identificado la supuesta amenaza, sin nombrar qué agencia. La oficina del FBI en Nueva Orleans no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

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La oficina del sheriff de Okaloosa informó de que el hombre fue detenido sin incidentes el miércoles por la noche en un hotel de Destin, en el Panhandle de Florida. Los agentes recuperaron una pistola y unos 200 cartuchos de munición de la habitación del hotel, según el comunicado.

La oficina del sheriff “fue contactada por las autoridades federales en referencia a un varón de Carolina del Norte que se encontraba en nuestra jurisdicción cuando, al parecer, se dirigía a realizar un tiroteo masivo en un gran festival en Luisiana”, publicó la agencia en Internet.

El hombre fue detenido como fugitivo de la justicia y será extraditado a Luisiana para enfrentarse allí a los cargos que se le imputan, según informó la oficina del sheriff. No se supo de inmediato si tenía abogado.

El portavoz de la Policía Estatal de Luisiana, el soldado Danny Berrincha, declaró que la agencia sigue investigando el episodio con el FBI.

“En este momento, no se conocen amenazas directas contra ningún festival en Luisiana”, añadió.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.