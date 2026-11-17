Un hombre de 53 años enfrenta cargos criminales por presuntamente entregar seis cheques sin fondos por un total de $293,000 como pago de una deuda relacionada con negocios en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

El imputado fue identificado como Alejandro Antonio Guerra Méndez, residente de Guaynabo, quien, según la investigación, entregó los cheques el 2 de junio de 2025 en el complejo Palma Nova, en Humacao. Sin embargo, cuando la querellante intentó depositarlos, estos no contaban con fondos suficientes.

Tras una investigación realizada por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, la Fiscalía radicó cargos por cheques sin fondos, apropiación ilegal agravada y maltrato grave a una persona de edad avanzada.

La prueba fue presentada ante la jueza Yaritza E. González Rosado, del Tribunal de Humacao, quien determinó causa probable para arresto e impuso una fianza global de $50,000, que el imputado prestó, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue pautada para el 24 de noviembre de 2026.