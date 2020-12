El peligro está latente, pero en este atípico año 2020 que termina, diez municipios se encaminan a cerrar este periodo sin asesinatos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), los pueblos de Adjuntas, Ceiba, Culebra, Florida, Isabela, Lares, Las Marías, Maricao, Maunabo y Rincón culminarán el año con cero muertes violentas.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que Adjuntas, Culebra, Las Marías, Maunabo y Rincón figuran en esta lista.

En las cifras ofrecidas por el NPPR, se observaron alzas en el delito de agresión agravada, que son incidentes de violencia, en los municipios de Adjuntas, Florida y Maunabo con 11, 13 y 9 casos más, respectivamente, en comparación con las cifras del 2019.

La mayoría de los alcaldes entrevistados coincidieron en que el aislamiento social obligado en medio de la pandemia ocasionado por el COVID-19, no fue una de las causas directas para que no se reportaran crímenes en sus territorios y apostaron al compromiso comunitario en la prevención de los homicidios.

Tocan la “misma música”

Para el alcalde de Rincón, Carlos D. López Bonilla, la clave está en la colaboración estrecha de los consejos comunitarios con la policía estatal y municipal. Este rol activo incide, según destacó, en la prevención de delitos y en mantener sus atractivos turísticos.

“Llevamos varios años sin tener asesinatos, (eso) es bueno para nosotros y para el País. Yo entiendo que han sido muchas cosas unidas, todo el mundo está cooperando, gracias a Dios todo el mundo está haciendo su trabajo, tanto la Policía estatal como la Policía Municipal, aunque básicamente se cuenta con pocos efectivos, pero todos tienen el compromiso de hacer el trabajo y eso ha ayudado también en la prevención”, sostuvo López Bonilla.

El alcalde destacó que en Rincón, los residentes y comerciantes se conocen, así que cualquier situación sospechosa la notifican a las autoridades para su investigación. López Bonilla agregó que las comunidades han recibido la educación suficiente para mantener su ambiente 100 por ciento seguro.

Asimismo, según el mandatario municipal, los turistas también son protegidos por los ciudadanos quienes procuran garantizarles una estadía sin contratiempos.

“Las personas, si ven algún tipo de movimiento, algo que no sea normal, lo informan ya sea a la Policía, a las agencias municipales y nosotros nos movilizamos y estamos pendientes siempre… cuando vemos algo en algún lugar, un carro sospechoso, algo que no es normal, lo informamos”, dijo López Bonilla.

El alcalde confía en que durante el próximo año se pueda controlar la propagación del COVID-19 y así reanudar las reuniones en las comunidades para que estén listas para enfrentar cualquier vicisitud y reforzar los planes de seguridad para enfrentar los huracanes, temblores, definir estrategias de limpieza o cualquier otra necesidad apremiante.

“Todos estamos tocando, como diría, en una orquesta la misma música… es importante que nosotros nos mantengamos así con un clima de tranquilidad, de paz y armonía”, finalizó.

Asegura que viven en paz

En Las Marías, por otra parte, no solo se respira aire puro, también se respira paz. Así lo manifestó su alcalde Edwin Soto luego de que transcurriera un 2020 sin asesinatos, en medio de los retos que enfrentaron.

En ese municipio, en los pasados 20 años, solo se han reportado dos asesinatos: el de un comerciante en medio de un asalto en el año 2013 y un caso de asesinato y suicidio producto de la violencia doméstica en el 2014.

A pesar de que es baja la incidencia de delitos allí, el alcalde dijo que durante el próximo año se propone instalar cámaras de seguridad en los edificios municipales y destacó que se encuentran en gestiones de desarrollo de propuestas federales para la compra de patrullas para la policía municipal.

El ejecutivo municipal dijo que el pueblo cuenta con un consejo comunitario en el barrio Alto Sano, que trabaja en conjunto con las autoridades y con la ciudadanía. La alianza permite que, tan pronto haya sospecha de alguna actividad delictiva, fluya la comunicación para la intervención de la Policía.

“El pueblo es pequeño, todo el mundo se conoce, sabes quién es el extraño. Hay un respeto a todo y eso nos contribuye grandemente a que tengamos una buena calidad de vida, que vivamos en paz. También la Policía hace su trabajo, pero lo más importante es la cooperación de la ciudadanía, somo un pueblo en familia y ese calor de familia contribuye mucho a protegernos”, opinó Soto, quien describió a Las Marías como un “paraíso”.

Esfuerzo colaborativo

En tanto, el alcalde de Maunabo, Jorge Márquez Pérez, considera que el compromiso de las comunidades para vigilar su entorno ha sido fundamental para que no se hayan reportado asesinatos y que haya bajado la incidencia de delitos violentos.

Márquez Pérez sostuvo que son pocos los agentes estatales y municipales que prestan vigilancia en el municipio, pero insistió en que la colaboración ciudadana, así como la supervisión electrónica han rendido buenos frutos.

A pesar de que en otros años tampoco se han reportado muertes violentas en este pueblo, el alcalde considera que el efecto de la pandemia indirectamente pudo haber sido otro de los factores que influyeron.

“No directamente, porque otros años no ha habido el efecto de la pandemia y aun así nuestra población es tranquila con baja incidencia criminal, inclusive de delitos tipo uno, toco madera. Yo entiendo que en la medida que la familia tiene profundos valores tiende a ser tranquila y el trato entre familias, aunque eso no quita que haya situaciones, pero nuestra población es sencilla, humilde y sobre todo pacífica”, añadió Márquez Pérez, quien no resultó reelecto en las pasadas elecciones.

Al reaccionar sobre el aumento de un 50% en los casos de agresiones agravadas, nueve más que en el 2019, indicó que de todos modos lo considera una cifra baja.

“Yo creo que cada vez tenemos que concientizar más a la gente que mientras se pueda vivir en paz y armonía pues podemos tener una sociedad muy buena”, concluyó.

Un pueblo “seguro”

El alcalde de Lares, José Rodríguez Ruiz, coincide con sus homólogos en cuanto a que los residentes y sus consejos comunitarios son los verdaderos centinelas de su entorno.

En ese pueblo, que tiene 11 policías municipales, se reportó un asesinato en el 2019, pero desde el 2016 no ocurrían muertes violentas.

“Lares es un pueblo de la montaña que hemos visto que por años ha sido un pueblo tranquilo, que no hay esa incidencia criminal. Nosotros creemos que también las comunidades son bien importantes en esto y sabemos que hay muchas personas de las comunidades que están pendientes a todos los sectores de todos los barrios a través de los Consejos de Seguridad Vecinal”, analizó Rodríguez Ruiz, quien agregó que cuentan con la colaboración de los comerciantes.

Como medida preventiva, en el casco urbano tienen operando cámaras de seguridad.

“El que quiera sentirse seguro que venga a la montaña”, finalizó.

Trabajo en equipo

Por su parte, el alcalde de Culebra, William Iván Solís, resaltó que este año frenó la violencia gracias a la labor de la policía estatal y del personal de agencias federales, quienes llevaron a cabo operativos conjuntos contra el narcotráfico.

“Estamos muy contentos con la Policía porque siempre ha sido activa en el caso de Culebra, que es un municipio pequeño, que solo viven 1,819 habitantes; los trabajos policíacos han sido efectivos. También tenemos que mencionar que se han realizado algunos operativos federales y eso también ha ayudado a que se eviten más delitos, porque la gente se asusta y ha sido bien efectiva la colaboración entre la Policía Estatal, el Municipio y las agencias federales”, reveló Solís.

Además, opinó que las restricciones impuestas por el gobierno para controlar la pandemia, sumadas a la labor de la Policía, también contuvieron la incidencia de otros delitos como las agresiones agravadas.

“Gracias al esfuerzo entre el municipio de Culebra y la Policía Estatal en Culebra, porque hemos tenido reuniones mensualmente con el nuevo jefe y han sido efectivos los planes de trabajo que se han implantado aquí en el municipio”, reconoció el alcalde.

Por otra parte, el alcalde destacó que la labor de las organizaciones sin fines de lucro en las comunidades, al igual que el consejo comunitario presidido por Félix García, también fue puntual en la prevención de delitos.

En Culebra, no hay Policía Municipal desde hace unos diez años, pero Solís considera que organizarla de nuevo sería viable si su operación se puede sostener con ayudas de programas federales.

“Yo creo que la Policía Municipal es viable en los municipios siempre y cuando las propuestas federales ayuden a los municipios a sostener la operación”, dijo Solís.

Los asesinatos en todo Puerto Rico durante el 2020, en comparación con el año pasado, disminuyeron en un 14.4%. Sin embargo, hubo alzas en este delito en las áreas policíacas de Arecibo (13%), Humacao (75%), Mayagüez (42%), Bayamón (3.4%), Carolina (4.7%) y en Aguadilla (55%).

Un 40% de los crímenes ocurrió entre las 12:00 p.m. y las 8:00 p.m.: el 90% con armas de fuego, el 70% en la vía pública y en un 50%, el motivo está vinculado con el trasiego de drogas.

PUEBLOS SIN ASESINATOS ESTE AÑO

Adjuntas

Ceiba

Culebra

Florida

Isabela

Lares

Las Marías

Maricao

Maunabo

Rincón

PUEBLOS CON MAYOR CANTIDAD DE HOMICIDIOS EN EL 2020

San Juan – 118 *

Carolina – 28

Ponce – 24

Guaynabo – 23

Trujillo Alto – 20