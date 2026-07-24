Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas capturaron el jueves a un fugitivo contra quien pesaba una orden de arresto por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, expedida por la jueza Irmarie Colón con una fianza de $3 millones.

El arresto de Jeremy Resto Boria, de 20 años y vecino de Gurabo, fue arrestado en la calle Azucena del sector Las Carolinas, en Caguas, informó la oficina de prensa de la Policía.

Al momento de la intervención se le ocupó un arma ilegal marca Glock 45.

Se alega que el imputado a propósito y con conocimiento le ocasionó la muerte José F. Pérez Rosario, alias Chelo, para la fecha del 20 de junio de este año, en Gurabo.

PUBLICIDAD

Contra Jeremy Resto Boria, pesaba una orden de arresto por un asesinato ocurrido en Gurabo. ( Suministrada por la Policía )

El arrestado fue llevado ante la misma jueza que expidió la orden de arresto, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar se señaló para el 4 de agosto.

Durante su captura, se arrestó a una mujer por la posesión de una camioneta marca Dodge RAM Rebel color negra, con gravamen de hurtada en el año 2024.

El caso será consultado con la fiscalía de Caguas para la posible radicación de cargos criminales.

La investigación estuvo a cargo de la agente Liliana Ortiz, bajo la supervisión de la sargento Mari Tere Rivera y el teniente Luis A. Rodríguez.