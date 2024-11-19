Una orden de arresto expedida el 15 de noviembre contra la maestra Aileen Montañez Quiñones, de 51 años, por los delitos de maltrato de menores, al amparo de la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, fue diligenciada ayer, lunes, en el Tribunal de San Juan.

Según la denuncia, el 5 de diciembre de 2023, la querellante alegó que su hija de cuatro años de edad fue agredida con las manos por Montañez Quiñones en el brazo izquierdo y en el pecho en la escuela Pedro Carlos Timothée, en Puerto Nuevo.

Aileen Montañez Quiñones, enfrenta cargos por maltrato de menores. ( Suministrada Policía )

El agente Jorge Santiago Valentín, bajo la supervisión del sargento Israel Adames y el teniente Agustín Crespo, de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, diligenciaron la orden de arresto ante la jueza María Hernández Calzada.

La imputada prestó la fianza a través de una compañía y quedó en libertad hasta la vista preliminar, informó la oficina de prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico.