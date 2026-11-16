Dos hombres resultaron heridos de bala luego de que se registrara una discusión en los predios de un negocio en San Lorenzo, durante la tarde de ayer, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió en los predios del negocio Tamo’ en Salsa, ubicado en el kilómetro 2.1 de la carretera 916, donde, por circunstancias que aún se investigan, se escucharon varias detonaciones tras una discusión.

Como resultado, un hombre de 46 años sufrió heridas de bala en el costado y el brazo derecho, mientras que otro de 39 años resultó herido en la mano derecha.

Ambos perjudicados fueron trasladados a instituciones médicas en San Juan y Caguas, donde sus condiciones fueron descritas como estables.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas tienen a su cargo la investigación.