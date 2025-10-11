Unos desconocidos que pasaban anoche frente a una residencia de la urbanización Las Colinas, en Vega Alta, dispararon a mansalva, dejando a una mujer de 63 años y a su hijo de 41 heridos de balas.

Los hechos, catalogados como una agresión grave, ocurrieron a las 11:26 p.m. de ayer, viernes, informó la Policía.

“De acuerdo con la información preliminar, luego de que se recibiera al distrito una llamada de alerta sobre unos disparos en el lugar, los agentes llegaron hasta la residencia donde el perjudicado de 63 años manifestó, que desde un vehículo del cual se desconoce descripción, le realizaron múltiples disparos a su vehículo Jeep Renegade Sport, del año 2021, color verde, y a la residencia”, detalla el informe policiaco.

En medio de los disparos, la esposa del hombre resultó con tres heridas de bala en la rodilla. Mientras, el hijo de la pareja recibió una herida en un antebrazo y laceraciones en la parte posterior de la cabeza.

Ambos heridos fueron transportados a una institución hospitalaria para ser atendidos y se encuentran en condición estable.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para continuar con la investigación correspondiente.