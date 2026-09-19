La Policía investiga un incidente, catalogado como “una disputa familiar”, en la que una mujer resultó con una herida abierta el área de la cabeza.

El informe preliminar de los hechos indica que el incidente ocurrió a las 4:55 a.m. de este sábado, en el condominio Acuática Resort, en Loíza.

De inmediato, el director de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Carolina, José Padín, no pudo precisar si el caso es uno de violencia de género.

Datos preliminares de los hechos apuntan a “que la fémina tiene una herida abierta en la frente, causada por un objeto contundente”. También se expuso que posiblemente fue causado por un cuchillo.

La Policía informó que la mujer fue atendida en un hospital de la zona y se encuentra estable.

“Relacionado a estos hechos no hay arrestado”, se indicó en el informe preliminar.

El CIC de Carolina investiga.