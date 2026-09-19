La Policía investiga un incidente, catalogado como “una disputa familiar”, en la que una mujer resultó con una herida abierta el área de la cabeza.

El informe preliminar de los hechos indica que el incidente ocurrió a las 4:55 a.m. de este sábado, en el condominio Acuática Resort, en Loíza.

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, informó a Primera Hora que la mujer es una turista y que los hechos no están relacionados a un caso de violencia de género.

“No fue herida grave”, detalló, al exponer que se espera que la familia involucrada en los hechos se marche mañana, domingo, de Puerto Rico hacia su país de procedencia, que no supo precisar cuál es.

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Datos preliminares de los hechos apuntan a “que la fémina tiene una herida abierta en la frente, causada por un objeto contundente”. También se expuso que posiblemente fue causado por un cuchillo.

La Policía informó que la mujer fue atendida en un hospital de la zona y se encuentra estable.

“Relacionado a estos hechos no hay arrestado”, se indicó en el informe preliminar.

La Unidad Turística investiga.