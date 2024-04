Agentes de la División de Explosivos y Seguridad Pública se encuentran atendiendo una situación sospechosa en el estacionamiento de la tienda Walmart en el barrio Baramaya, en Ponce, donde encontraron una caja fuerte abandonada.

El director de la división, Ismael Cartagena, explicó que no ha surgido ninguna amenaza de colocación de un artefacto explosivo, sino que no es usual encontrar una caja fuerte que no es nueva, así que no se le perdió a ningún cliente.

Se observaron las cámaras de seguridad, pero no fue posible establecer cómo llegó allí, agregó.

Además, se desalojó la tienda y se estableció un perímetro para trabajar con seguridad la escena.

En estos momentos un técnico se encuentra tomando radiografías de su interior para conocer su contenido.