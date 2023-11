La División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas amaneció hoy miércoles cerrada ya que todo su personal se ausentó tras acogerse a su licencia por enfermedad y la oficina quedó inoperante hasta nuevo aviso, en lo que aparenta ser un nuevo contagio con el llamado “Blue Flu”.

El ausentismo presuntamente se relaciona con el descontento que tiene el personal con la directora interina, teniente Jessica Morales, quien se encuentra cubriendo las vacaciones de su director en propiedad, teniente José Ayala.

El teniente coronel Pedro Sánchez, portavoz del Negociado de la Policía de Puerto Rico, confirmó que hoy faltaron a sus labores 19 agentes y tres sargentos.

“Hay ausentismo de 19 agentes y tres sargentos, no obstante, lo más importante que es el servicio a la ciudadanía y a las instituciones que le dan servicios no se van a afectar porque ya el comisionado (Antonio López Figueroa) tomó provisiones y las divisiones de Robos y Propiedad y Fraude investigarán cualquier asunto que se traiga a la atención de la división. Vamos a dar el servicio, no se va a afectar”, reaccionó el teniente coronel.

Esta división especializada es la responsable de investigar y procesar todo lo relacionado a la banca, cooperativas, camiones blindados y secuestros, estos últimos siempre se trabajan en conjunto con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Bancos.

La oficina amaneció cerrada debido al ausentismo de la mayor parte de su personal por el descontento con su supervisora. ( Suministrada )

Esta no es la primera ocasión que se ha llevado la voz de alerta entorno a la manera en la que presuntamente la subdirectora trata al personal creando un ambiente laboral hostil y a pesar de que la situación ha sido denunciada sus superiores no han tomado acción alguna, según indicaron las fuentes de este diario.

Estos incidentes son investigados administrativamente por la superintendencia auxiliar de Responsabilidad Profesional y adjudicarán la responsabilidad a quien corresponda.

A su vez, se aclaró que los agentes se pueden faltar tres días por licencia de enfermedad sin presentar un certificado médico.

“Hay una investigación en curso que de acuerdo a los protocolos que han sido aprobados por la Reforma de la Policía, el Departamento de Justicia Federal y por el Tribunal (Federal) tiene confidencialidad pues nosotros no vamos a entrar en los detalles, pero de esa investigación surgiera de que, algún agente, sargento o cualquier otro personal hiciera mal uso de una licencia podría haber resultados adversos para esa persona si se probara eso”, detalló Sánchez.