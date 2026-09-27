La Policía de Puerto Rico investiga un doble asesinato ocurrido a eso de las 5:39 de la madrugada de hoy, domingo, en la calle 18 de Barrio Obrero, en Santurce, donde dos hombres fueron ultimados a tiros.

Según la información inicial, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes localizaron un vehículo color azul con impactos de bala.

En el interior del vehículo, específicamente en el área del pasajero frontal, fue localizado el cuerpo baleado de un hombre. Otro hombre fue encontrado sobre el pavimento.

Las circunstancias de los hechos permanecen bajo investigación.

Los occisos no han sido identificados al momento. Tampoco se informaron arrestos relacionados a los hechos.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal Iván Rivera y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se hicieron cargo de la pesquisa.