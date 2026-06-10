Una docena de arrestos se han efectuado en municipios de la zona norte como resultado del diligenciamiento de órdenes de arresto por el trasiego de drogas y armas ilegales, confirmó el superintendente de la Policía, Josepeh González Falcón.

Esta operación encubierta, que fue denominada Desarme II, se extendió durante 12 meses. Mediante esta investigación la División de Crímenes Organizados del Departamento de Justicia emitió un total de 16 órdenes de arresto, las cuales todavía se están diligenciando.

“Todas estas personas, la mayoría operaban solos. Operaban sus propios negocios de venta de armas ilegales. Es una operación encubierta donde se hicieron transacciones y todas están grabadas”, reveló González Falcón.

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Entre los detenidos figuran dos hombres que presuntamente utilizaban armas de fuego para publicar vídeos musicales en redes sociales.

Al presente, estos arrestos no se relacionan con el hallazgo de seis cadáveres calcinados dentro de vehículos en los municipios de Morovis y Arecibo durante la madrugada del 6 de mayo, ni tampoco con la desaparición de tres amigos en Vega Baja.

Personal del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, tiene a cargo la pesquisa y diligenció las órdenes de arresto.