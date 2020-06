La Policía de Puerto Rico informó que una docena de agentes resultaron afectados en enfrentamientos con manifestantes que protestaban en ayer martes en los alrededores de la Fortaleza, y agregó que al menos dos agentes tuvieron que recibir asistencia médica.

Según el informe de la Policía, a eso de las 7:31 p.m., algunos manifestantes comenzaron un disturbio lanzando objetos a los agentes de policía que estaban en el perímetro designado para la manifestación, que fue parte del movimiento de protestas “Black Lives Matter” (las vidas negras importan) que está ocurriendo en todo Estados Unidos y a través del mundo, en rechazo a incidentes racistas como la muerte en Estados Unidos del afroamericano George Floyd a manos de un agente blanco.

El informe de la querella añade que los manifestantes quitaron los tapones de las barreras se seguridad de color naranja que estaban llenas de agua, y luego las empujaron hasta voltearlas y vaciarlas. Entonces lograron sobrepasar el perímetro y continuaron lanzando objetos a los agentes, tales como piedras y botellas, y también comenzaron a rociar a los policías con un liquido oscuro que aparentaba ser aceite de vehículos de motor.

En medio de ese incidente, resultó lesionada en el brazo izquierdo la sargento Jahaira Otero, quien recibió asistencia médica por parte de paramédicos y fue luego transportada al Hospital Industrial para recibir tratamiento porque el dolor no le dejaba mover el brazo.

Además, la agente Laura M. Rivera también tuvo que recibir asistencia ya que sufrió irritación en los ojos luego que un individuo le rociara el líquido oscuro mencionado antes.

Otros 10 miembros de la Uniformada también resultaron afectados, aunque no se ofreció más detalles al respecto.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investigaron el suceso y tomaron fotos del incidente.

Reacciona alcaldesa de San Juan

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, reaccionó esta tarde a los incidentes ocurridos ayer en el Viejo San Juan indicando que “la gente tiene derecho a expresar cómo piensa”.

Según informó por escrito, sobran las razones para que las personas se manifiesten y entre ellas mencionó que “el desempleo no se acaba de procesar, la ayuda federal tardó semanas en ser distribuida, el Código Civil se aprobó sin vistas y se firmó en la oscuridad de la noche. A eso hay que sumarle el dolor de nuestra gente del sur donde hay más de 300 casa destruidas con promesas incumplidas de ser construidas y gente viviendo en refugios”.

“La protesta es una expresión colectiva de la frustración de un pueblo que sabe que tiene un gobierno que no responde a las necesidades de nuestra gente. No debemos permitir que aquellos que son objeto de la protesta, puedan usar de excusa el comportamiento de algunos que se apartan del propósito de la actividad. Lo importante es el mensaje que se quería llevar: este gobierno no funciona. Si la mayoría pudo expresar su mensaje, los organizadores tuvieron éxito. Como lo hemos hecho desde el verano 2019, ya están brigadas municipales limpiando y pintando el Viejo San Juan”.