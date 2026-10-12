Agentes adscritos a la División Patrullas de Carreteras de Fajardo, intervinieron anoche con un conductor que impactó un vehículo oficial de la Policía en el kilómetro 26.6 de la carretera PR-3, en Río Grande.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron a las 11:23 p.m. de ayer, domingo, mientras un hombre de 41 años manejaba una guagua marca Jeep Cherokee e impactó con su parte frontal la parte posterior de un Jeep Compass de la Policía, asignada al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, conducida por un agente que estaba acompañado de otro como pasajero.

Ambos resultaron con lesiones leves.

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Durante la investigación, los policías que entrevistaron al conductor se percataron que presuntamente expedía un fuerte olor a alcohol, presentaba dificultad para hablar y caminar, dando motivos para creer que operaba un vehículo de motor bajo efectos de bebidas embriagantes.

Como parte de la intervención, se ocupó un revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, cargado con seis municiones, para el cual no poseía licencia para portarlo.

Este fue trasladado a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, donde, luego de cumplir con el periodo de observación establecido, se le realizó una prueba de alcohol mediante aliento. La prueba arrojó un resultado de .25 % de concentración de alcohol en su organismo

El caso será llevado posteriormente al Tribunal de Fajardo para la correspondiente radicación de cargos.

El sargento Joel Flores Román, adscrito a Patrullas de Carreteras de Fajardo, estuvo a cargo de la investigación.