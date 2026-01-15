Agentes de la División de Drogas de Carolina diligenciaron durante la madrugada de este jueves una orden de allanamiento en el residencial Catañito, en el municipio de Carolina.

Durante el operativo, fueron arrestados dos adultos de 58 y 60 años, mientras que la Policía intervino con un menor de 17 años.

Además, los agentes ocuparon un arma de fuego y sustancias controladas, según información preliminar.

La acción se realizó como parte de los planes de trabajo establecidos por el superintendente de la Policía, Joseph González.