Dos empleados de una planta de gas situada en la carretera PR-127, en Peñuelas, resultaron con quemaduras en un incendio.

Según la información preliminar una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la uniformada sobre la situación de emergencia ocasionada por un incendio de unos cilindros de gas.

Los perjudicados, no identificados, fueron transportados a una sala de emergencia donde el médico de turno, les diagnóstico quemaduras de primero y segundo grado en diferentes partes del cuerpo.

Posteriormente, los trabajadores fueron referidos al Hospital Industrial, en San Juan. No se informó su condición.