La Policía investiga un accidente de carácter grave con motora que involucra a dos menores.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes adscritos al distrito de Fajardo investigan el accidente, reportado a las 3:08 de la tarde de hoy, domingo, en la carretera 976, kilómetro 10.8, en el barrio Sonadora de ese municipio.

La información preliminar indica que dos menores, de 13 y 17 años, iban a bordo de una motora e impactaron un vehículo en ese lugar.

Los perjudicados fueron atendidos por paramédicos en el lugar, y serían transportados en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras. Su condición fue descrita como de cuidado.

La agente Idalis Carmona, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras del área de Fajardo, en unión al fiscal Pedro Vargas Echevarría, se hicieron cargo de la investigación.

Se espera que más adelante se ofrezca más información sobre este caso.