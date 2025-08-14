Dos policías municipales de Guaynabo resultan heridos en persecución
Ambos fueron trasladados al Hospital Industrial.
PUBLICIDAD
Dos policías municipales de Guaynabo resultaron heridos al accidentarse durante una persecución en la carretera PR-837 del barrio Santa Rosa II, en ese municipio.
Según datos preliminares, mientras realizaban una ronda divisaron un vehículo hurtado y comenzaron la persecución en medio de la misma la patrulla se barrió impactando un talud de tierra.
La agente y el policía fueron trasladados al Hospital Industrial. Su condición es estable.
A la escena se movilizaron el alcalde Edward O’Neill y el comisionado de la Policía Municipal, Jorge Hernández Peña.