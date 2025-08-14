( Captura de Facebook )

Dos policías municipales de Guaynabo resultaron heridos al accidentarse durante una persecución en la carretera PR-837 del barrio Santa Rosa II, en ese municipio.

Según datos preliminares, mientras realizaban una ronda divisaron un vehículo hurtado y comenzaron la persecución en medio de la misma la patrulla se barrió impactando un talud de tierra.

La agente y el policía fueron trasladados al Hospital Industrial. Su condición es estable.

A la escena se movilizaron el alcalde Edward O’Neill y el comisionado de la Policía Municipal, Jorge Hernández Peña.