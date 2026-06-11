Agentes de la División de Drogas Metropolitana intervinieron con un presunto miembro de la organización criminal conocida como Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (“Las FARC), durante el diligenciamiento de una orden de allanamiento esta mañana en una residencia de la calle Constitución en esa comunidad, en Santurce.

El teniente Wilson Torres, director de la división, explicó que la intervención surgió como resultado de una investigación de esta organización criminal que resultó con el arresto de un hombre y una mujer, tras ocupar armas de fuego y sustancias controladas mientras diligenciaban una orden de allanamiento.

“Esto es el resultado de un trabajo de investigación de la División de Drogas Metropolitana contra la organización criminal que opera en el lugar, las FARC”, sostuvo el teniente Torres.

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Uno de los dos arrestados, identificado como Julio E. Colón Moyeno, de 51 años, con antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas, fue identificado por el teniente Torres como integrante de la pandilla.

Junto a él se arrestó a una mujer de 32 años, que no cuenta con expediente criminal.

En la residencia se ocupó un rifle AR-15, otro rifle tipo “pistol” calibre 9 milímetros, una pistola calibre .32, alrededor de 125 municiones, cuatro cargadores, 1/8 de cocaína, 75 bolsitas adicionales de la misma droga y $2,142 en efectivo.

De otra parte, agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Ponce diligenció otros allanamientos en el residencial Arístides Chavier, en ese municipio, donde arrestaron a 13 personas, entre ellas siete mujeres, por presunta posesión de sustancias controladas y municiones.

La intervención se relaciona con delitos de violencia ocurridos en la zona sur.

Se informó que se han ocupado sustancias controladas, municiones y dinero en efectivo.

Las intervenciones continuarán en otros sectores de Ponce y en el área de Cayey.