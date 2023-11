El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, se encuentra en consulta con el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli, para que analice si la aspiración a un cargo de legislador municipal en Arecibo del coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales, lo inhabilita para desempeñarse en esa posición, que es de confianza.

El DJ deberá determinar también si Rivera Miranda tendría que acogerse a alguna licencia o dispensa mientras se encuentre en el período de campaña y, en caso de que sea seleccionado, si puede realizarlo fuera de horas laborables a pesar de que por la naturaleza de sus funciones es un oficial de alta jerarquía cuyas funciones podrían estar activas las 24 horas, si así se le requiere.

“Él va a continuar ocupando la posición de comisionado auxiliar en lo que nosotros, buscando esa transparencia, esperamos por esa opinión legal del Departamento de Justicia. Todos los primeros respondedores somos 24/7, si nos fuéramos al tecnicismo, es algo inhumano. Yo te puedo garantizar, por el tiempo que llevo conociendo al coronel Rivera, que él en su tiempo libre, cada vez que lo llaman él responde, y no solo por teléfono, él llega a la escena, él dirige a sus subordinados, él es parte de la estrategia de esas investigaciones y por eso yo lo apoyo y le soy agradecido en sus ejecutorias”, argumentó Torres Ríos.

Puntualizó que no ve razón por la cual Rivera Miranda se ausente, de ser necesario, de sus funciones como legislador municipal, en caso de que surja una situación que requiera su presencia.

Torres subrayó que el coronel no le notificó sobre sus intenciones de aspirar a la posición de legislador municipal. No obstante, resaltó su labor.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres. ( Xavier J. Araújo Berríos )

“Yo me doy a la tarea de hablar con el señor Luis Pérez, quien es el director de la Oficina de Ética Gubernamental, y la recomendación es que esta opinión legal la solicitáramos al Departamento de Justicia, específicamente al secretario Domingo Emanuelli. Siguiendo la recomendación, en el día de hoy estamos solicitando esa opinión legal al Departamento de Justicia”, explicó Torres.

El coronel le informó a Torres que su intención es presentar hoy una carta haciendo referencia a su aspiración al cargo de legislador municipal.

Si es seleccionado bajo la plancha política del actual representante José “Memo” González, quien durante la noche del viernes anunció que aspira a la alcaldía de Arecibo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Rivera Miranda, tendría la función principal, a tiempo parcial, de crear y aprobar leyes, fiscalizar e investigar asuntos municipales, analizar y aprobar el presupuesto del Municipio y atender situaciones de las comunidades, entre otras responsabilidades.

La actividad política se llevó a cabo a la misma vez que el tradicional Encendido de la Navidad en el Cuartel General de la Policía, en Hato Rey, lo que causó una mala impresión.

Durante la mañana de hoy, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz y la subsecretaria Yaramary Torres, le solicitaron a Torres y al Comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, que le apliquen la norma de separación de sus posiciones en la Uniformada luego de haber anunciado su incursión en la política partidista.

“Ahora mismo, con lo que yo tengo en la mano, no veo razón para destituirlo”, aseveró el secretario del DSP.

Los funcionarios del PPD puntualizaron en un comunicado de prensa, que “la remoción del coronel debe hacerse de manera inmediata”, el no hacerlo constituye una violación al Artículo 2.19(a) de la Ley (20) del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, adoptada en el 2017, que prohíbe a un miembro de la policía de Puerto Rico, hacer propaganda ni ninguna otra gestión a favor o en contra de cualquier partido político ni candidato a cargo público o político, mientras estén en servicio o en uniforme.

“Bajo la Constitución de los Estados Unidos realmente yo no puedo decirle a nadie que no participe en una actividad política de un partido u otro en su tiempo libre. El coronel Roberto Rivera Miranda es un oficial de 38 años en el servicio público y comienza su carrera como cadete y en el día de hoy ocupa la posición de comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales y tengo que resaltar el hecho de que estamos en un día como hoy menos 111 asesinatos y aunque ese es un equipo de trabajo, porque cada comisionado auxiliar tiene un rol particular, pero él es parte de ese equipo”, respondió Torres.

Así mismo, aclaró que durante su carrera nunca ha cruzado una raya político partidista en ninguna de sus ejecuciones y lo considera un funcionario recto.

“Si el coronel Rivera Miranda, quiere hacer política activa y decidió entrar en la política partidista activamente, tiene que cumplir con la Ley y salir inmediatamente de sus posiciones. La ley que cobija al Negociado de la Policía prohíbe la incursión de los miembros del cuerpo policiaco en la política partidista mientras están activos en la policía, por lo tanto, el coronel debe ser removido de sus posiciones, solicitar licencia o renunciar”, opinó, por su parte, Cruz Maldonado, quien emplazó al gobernador a dar a conocer su parecer.