El dueño registral del vehículo todoterreno Can AM con el que fueron atropellados un oficial y un agente adscritos a la Policía Municipal de San Juan deberá proveer a las autoridades los documentos requeridos por los investigadores luego de que ayer, martes, el fiscal Orlando Velázquez emitiera una citación (subpoena) a esos fines, que de no cumplirse lo obligaría acudir al tribunal.

El comerciante yaucano compareció el lunes a una citación al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan, acompañado del licenciado Rafael Suárez Colón, quien le orientó para que se amparara en su derecho a no declarar, así que nunca reveló a quién lo cedió o vendió, si es el caso.

Mientras los agentes a cargo de la pesquisa se encuentran recopilando otros documentos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para establecer cuándo llegó a la isla, su costo, corroborar si hay algún traspaso en curso, si fue propiedad de otra persona anteriormente y otros datos relacionados con multas y el trayecto de los pasados 30 días por las autopistas del país, confirmó el director del CIC de San Juan, capitán Luis E. Díaz.

“Se le entregó un ‘subpoena’ para que provea la información si no nos entrega los documentos acudiremos al tribunal”, indicó Díaz.

Durante el día de hoy los investigadores continuarán ocupando vídeos de seguridad de los negocios adyacentes al incidente con miras a identificar a los cuatro ocupantes del vehículo.

Los sucesos ocurrieron a las 2:30 a.m. del domingo, en la intersección de las calles Robert y Canales, cerca de la Plaza del Mercado en Santurce, cuando el agente municipal Horacio Maldonado Torres, intentó detener a los ocupantes del vehículo ya que habían impactado a un automóvil color blanco, pero hicieron caso omiso.

En la huida lo impactaron en la pierna derecha con la goma trasera.

En la maniobra el inspector Ismael Rivera González también fue golpeado, cayendo al pavimento, sufriendo golpes en la cabeza, quijada, un codo y la espalda.

A pesar de que se les disparó continuaron haciendo zigzags hasta que se les perdió el rastro.

El incidente fue captado por varias cámaras de seguridad.

En el vehículo, que es negro y dorado, viajaban cuatro individuos, uno de los cuales fue descrito como de tez blanca y vestía una camiseta roja.