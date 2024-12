El comerciante Frank Medina, fundador y propietario de la cadena de productos naturales Vita Natura, perdió su almacén en la Urbanización Villa Esperanza, en Caguas, debido a un incendio de grandes proporciones registrado esta mañana, justo un día antes de su cumpleaños.

Medina expresó su pesar por tener que comenzar de nuevo y por el impacto que este siniestro tendrá en sus empleados.

“Esto es un cuento para no acabarse de terror porque (el huracán) María, temblores, pandemia... Volver a comenzar de nuevo, y mi cumpleaños, mis 65 tiernos años que cumplo mañana, esa es la celebración que tengo, ese es el bizcocho más grande prendido, esa es la vela más prendida que he tenido. Me entristece mucho porque hay mucha gente que a uno le da trabajo y es duro volver a empezar”, lamentó con la voz quebrantada.

“Estimo que esta es otra que vamos a vencer”, dijo esperanzado.

Aunque aún se desconoce la causa del incendio, Medina señaló que podría haber comenzado en un área que alquila a una fábrica de uniformes.

También mencionó que, hace un año, presentó una querella ante LUMA Energy debido a fluctuaciones de voltaje en el establecimiento.

La denuncia, que no ha sido atendida, “establecía problemas graves de voltaje, que subían y bajaban, y sobre todo bajaban y dañaban todos los equipos”, indicó.

Además, Medina señaló que la comunidad donde se encuentra el almacén no dispone de un hidrante en una distancia de al menos una milla.

“Esto es una comunidad que corre peligro. Damos gracias a Dios que en este momento no pasó nada, hasta el palo de pana se quedó salvo, pero aquí puede pasar una tragedia si no tienen hidrantes los bomberos”, sostuvo.