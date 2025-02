Agentes del Negociado de Inteligencia Criminal de Bayamón arrestaron a Luis A. Quintero Estela, de 33 años, contra quien pesaba una orden de arresto por un crimen ocurrido este sábado en los predios del bar El Compay, ubicado en la intersección de la carretera PR-647, en Vega Alta.

La jueza Milagros Muñiz Mass, del Tribunal de Bayamón, expidió una orden de arresto con una fianza de $350,000, por cargos de asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego en un lugar público y violación a los artículos 6.05 (Portación, Transportación o Uso de Armas de Fuego sin Licencia) y 6.14 (Disparar o Apuntar Armas de Fuego), de la Ley de Armas.

PUBLICIDAD

El director del Negociado de Inteligencia y Arrestos, inspector Joey Fontánez, explicó que los agentes habían recibido información de que el fugitivo se presentaría en la oficina del licenciado y montaron vigilancia.

Cuando este llegó a eso de las 5:40 p.m. a la calle Estéban Padilla, en Bayamón fue detenido por los agentes y se le permitió una consulta breve con el licenciado.

Este fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

Luis A. Quintero Estela, se encuentra fugitivo tras ser acusado en ausencia por un asesinato ocurrido en un bar de Vega Alta. ( Suministrada por la Policía )

Los hechos se reportaron a las 12:46 a.m. tras ocurrir un altercado en el negocio por motivos no revelados donde Julio Ángel Román Reyes, de 35 años, fue ultimado a balazos por el barbero. El occiso no tenía expediente criminal.

El imputado, apodado “Güichi” y de Vega Alta, posee antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas en el 2013 y obstrucción a la autoridad. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

La agente Arlene Fernández, adscrita a la División de Homicidios de Vega Baja, consultó el caso con el fiscal Josué Padilla, quien radicó los cargos antes mencionados.

La vista preliminar fue pautada para el 18 de febrero.