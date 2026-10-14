Miguel Ángel Santiago Aponte de 45 años, imputado por la agresión a su madre y padrastro fue encarcelado anoche tras la radicación de cargos criminales por los delitos de tentativa de asesinato, maltrato a personas de edad avanzada y por portación y uso de armas blancas.

El juez Roberto Capestany Quiñones, del Tribunal de Aibonito, determinó ayer causa para arresto en todos los cargos y le señaló una fianza de $375,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado al Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

Según la investigación del agente Víctor Ortiz, mediante consulta con la fiscal Lourdes Cruz Vélez, quien formuló los cargos antes mencionados, los hechos ocurrieron este lunes a las 7:30 p.m. en el barrio Pasto, en Aibonito, donde se alega que agredió con un cuchillo al padrastro de 75 años, por razones no precisadas.

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De acuerdo con la querella, su padrastro se encontraba en la cocina cuando vio a su hijastro salir de su dormitorio con un cuchillo en la mano mientras se dirigía hacia él, quien le cuestionó “¿vas a seguir abusando de mí?“.

Acto seguido se le abalanzó hiriéndolo en la cabeza, clavícula y las manos.

En ese momento, la madre del agresor intentó separarlos y recibió una herida superficial. Al escuchar los gritos otro hijo de la mujer, que es su vecino, llegó a la casa y Santiago Aponte intentó agredirlo con el arma blanca.

Su hermano al temer por su vida le disparó con una pistola calibre 9 milimetros para la cual tiene licencia, sin alcanzarlo. Este fue arrestado y le fueron leídas las advertencias de ley.

La pareja de adultos mayores recibió asistencia médica de parte de paramédicos.

La vista preliminar fue pautada para el 26 de octubre.