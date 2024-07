Los dos asaltantes a la sucursal del Banco Popular en la Calle Loíza, en Santurce, que huyeron con un botín de $14,386 serían acusados hoy por la fiscalía federal luego que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) asumiera jurisdicción de la pesquisa.

Surge de la investigación de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, a cargo del agente Omar Santos González bajo la supervisión del director teniente José Ayala, que a eso de las 2:55 p.m. de ayer, miércoles, dos pistoleros irrumpieron en el banco y uno de ellos hizo un disparo al techo de advertencia para anunciar el asalto.

PUBLICIDAD

Uno de ellos brincó el mostrador hacia las cajas registradoras para llenar un bulto con el dinero. Ambos salieron a toda prisa del banco con el dinero robado y abordaron un automóvil marca Mitsubishi Mirage, color gris claro y modelo del 2001.

Los asaltantes vestidos con ropa deportiva negra y parte fluorescente, guantes, mascarillas y gorras, huyeron hacia la avenida Américo Miranda donde entraron en una gasolinera y se detuvieron frente a una de las bombas para intentar esquivar a los policías municipales de San Juan.

No obstante, los identificaron y lograron detener el conductor identificado como Alex M. Manzano de 23 años, quien no posee antecedentes penales. El pasajero, Orlando Omar Tirado Santiago de 40 años, hizo una maniobra con las manos en alto y se pasó para tomar el volante y aceleró la marcha. Este no llegó lejos, porque fue arrestado también.

La bomba de tinta que se tenían entre el dinero estalló en el trayecto.

El vehículo fue sellado por el FBI para su registro e inventario del dinero recuperado.

A uno de los detenidos se le ocupó un arma de fuego y se presume que hay otra dentro del carro.

Tirado Santiago está fichado por fraude bancario.