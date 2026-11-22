Un hombre se querelló a la Policía tras ser asaltado durante la noche de ayer, sábado, en la carretera PR-863 del barrio Pájaros, en Toa Baja.

Según alegó el perjudicado, a eso de las 8:20 p.m., mientras se encontraba caminando se le acercaron dos hombres vestidos de negro y portando un arma de fuego, quienes le anunciaron el asalto. Luego, lo despojaron de las llaves de un vehículo de motor, un teléfono celular marca iPhone 17 y una cadena de acero inoxidable, que llevaba en su cuello.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico al querellante.

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La agente Andrea Rodríguez, adscrita al Distrito de Toa Baja, investigó preliminarmente y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.