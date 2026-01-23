El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, reveló hoy que tomó medidas disciplinarias en el caso de una estudiante de una escuela de Canóvanas, que fue una de los ocho menores removidos por el Departamento de la Familia (DF), tras ser hallados en una casa del barrio La Central en condiciones infrahumanas durante un allanamiento.

El funcionario explicó que aunque el personal escolar tuvo conocimiento de un patrón de ausencias, no se formalizó el referido correspondiente, por lo que se tomaron medidas disciplinarias ante la negligencia en el cumplimiento de los protocolos. No se precisó qué tipo de acción ni contra qué funcionario se tomaron.

No obstante, aclaró que otra escuela de Carolina, que pertenece a la Región Educativa de San Juan, validó la gestión realizada y el referido de querella al identificarse un patrón de ausencias de dos estudiantes.

Advirtió que, este tipo de casos son sumamente sensibles por lo que deben manejarse con la mayor prudencia y empatía, evitando exponer innecesariamente a los menores en espacios públicos.

“Ante la información relacionada con menores en situación de vulnerabilidad, reiteramos nuestro compromiso con la protección y el bienestar de nuestros estudiantes”, comentó Ramos Parés, en declaraciones escritas.

Además reiteró su llamado a la ciudadanía a proteger a los menores de cualquier situación de peligro.

“Hacemos un llamado a todos los adultos, dentro y fuera del hogar, a cuidar y proteger a nuestros menores. Nuestras escuelas cuentan con equipos de profesionales preparados para atender cualquier situación que levante sospechas de posible maltrato y activar los procesos de ley de inmediato”, finalizó.

Durante la intervención que se llevó a cabo en la madrugada de ayer, jueves, los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos rescataron a los cinco niños que se encontraban en condiciones deplorables e inhumanas, de tres familias en el mismo núcleo.

Los menores quedaron bajo la custodia del (DF).

Mientras que, la secretaria del DF, Suzanne Roig Fuertes, detalló a Primera Hora que en la casa allanada vivía una mujer (de 36 años), con sus hijas de 9, 10 y 18 años. La mayor a su vez, tiene dos infantes varones de un mes de nacido y un año.

Mientras que, figura el caso de un hombre de 28 años que presuntamente estaba conviviendo en la casa hace poco tiempo y que esa noche se quedó a dormir en la mencionada residencia con su hija, que ayer cumplió los siete años y a quien en medio de las circunstancias, los agentes interventores se lo celebraron en grande.

También se removieron en Carolina, los hermanitos de la niña que cumplió años, menores que ella.

En la residencia se ocupó 20 bolsitas y cuatro copos con marihuana, 29 bolsitas con cocaína, 14 cápsulas de “crack”, cinco “decks” de heroína, una pistola Glock calibre 9 milímetros modificada para disparar en automático, dos cargadores regulares y uno tipo tambor y 87 municiones. Se confiscaron $191.