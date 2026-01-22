Horror en Canóvanas: rescatan a niños en condiciones infrahumanas en medio de operativo policial
Cuatro adultos fueron arrestados por agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos en Canóvanas.
Cinco niños entre los dos meses y los 10 años que vivían en condiciones infrahumanas fueron rescatados durante un allanamiento por agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos en una residencia ubicada en la calle 10 del sector Villa Santa del barrio La Central, en Canóvanas.
El inspector Joey Fontánez, director del negociado, indicó que durante la madrugada allanaron la residencia como parte del plan de la agencia para combatir el narcotráfico y asesinatos y se encontraron con la triste escena de los niños viviendo entre escombros, comida podrida y sabandijas.
“Nos encontramos con cinco menores en condiciones infrahumanas y activamos el protocolo para este tipo de casos”, expresó Fontánez, quien añadió que notificaron al Departamento de la Familia para que realice el estudio social pertinente y determine si los menores permanecerán en custodia de sus familiares o de la agencia.
En la residencia se arrestó una pareja de 18 años, una mujer de 36 años y un joven de 28 años, padre de una de las tres niñas. Ninguno tenía antecedentes penales.
Se ocupó marihuana, cocaína, crack, una pistola, dos cargadores regulares y uno tipo tambor, municiones y una pistola calibre 9 milímetros modificada para disparar en automático.