El Primer Comando de Apoyo a Misión (1st Mission Support Command) y el Departamento de la Policía de Puerto Rico (PRPD) llevarán a cabo un Taller Conjunto de Antiterrorismo y un simulacro de tirador activo, del 17 al 18 de septiembre, en el Centro de Reserva del Ejército de los Estados Unidos, en Puerto Nuevo.

El ejercicio busca fortalecer la preparación, optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la interoperabilidad entre el personal militar y las fuerzas de ley y orden locales durante un incidente crítico. Participarán militares del 49º Batallón Médico Multifuncional (MMB) y elementos tácticos especializados del PRPD, específicamente la unidad de Arrestos Especiales.

PUBLICIDAD

“Nuestra máxima prioridad es la seguridad de nuestro personal y de la comunidad circundante”, manifestó mediante declaraciones escritas el Sargento de Primera Clase José Nieves Colón, Oficial de Seguridad Pública (Provost Marshal) del Primer Comando de Apoyo a la Misión.

Durante el ejercicio, residentes y conductores en el área podrían observar una mayor presencia de policías militares, vehículos de la Policía de Puerto Rico y personal de respuesta a emergencias. También podrían escuchar sirenas, alarmas y disparos simulados como parte del entrenamiento, que se realizará en un ambiente estrictamente controlado.

“Este entrenamiento, basado en escenarios realistas, garantiza que nuestro personal y las fuerzas del orden público locales estén perfectamente alineados, altamente coordinados y preparados para actuar de manera decisiva en caso de una emergencia,” añadió Nieves Colón.

La Policía Militar (MP) mantendrá un control riguroso del perímetro, por lo que el acceso al centro de Puerto Nuevo podría ser temporalmente restringido o redirigido para mantener los protocolos de seguridad.

“Agradecemos profundamente la continua colaboración con el Departamento de la Policía de Puerto Rico y la comprensión de nuestros vecinos locales durante este entrenamiento”, indicó Nieves Colón.