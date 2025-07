El jefe de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, confirmó que el asesino confeso de la conductora Natalia Aileen Santiago Rivera, de 25 años, en un intento de “carjacking” en Santa Isabel, será procesado esta tarde por cargos federales.

El sujeto fue identificado como Johnnuel Rodríguez Márquez, de 18 años.

“Hemos logrado el arresto del individuo que asesinó a la víctima”, reveló Muldrow en conferencia de prensa, al agregar que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) junto a la Fiscalía Federal radicaron una querella criminal de tres cargos: “carjacking”, intento de “carjacking” que terminó en muerte y violación a la Ley de Armas de Fuego.

La vista inicial se llevará a cabo en la sala del magistrado Marshal D. Morgan.

El funcionario agregó que, de ser hallado culpable, es elegible a la pena de muerte por los cargos de “carjacking” que resultó en fallecimiento. Se expone, además, a una sentencia de vida en prisión, hasta 15 años por el “carjacking” y de 10 años a una cadena perpetua por el cargo de armas.

La fiscal federal auxiliar Jeanette Collazo, subjefa de la Unidad de Crímenes Violentos y el fiscal federal auxiliar César Rivera, están a cargo del caso.

La captura del sospechoso se produjo esta madrugada en Las Piedras por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas, quienes ya lo habían identificado y le pisaban los talones.

Rodríguez Márquez estaba en posesión de un vehículo hurtado, junto a un hombre y una mujer, quienes hasta el momento no han sido vinculados con los hechos.

La confesión del asesinato se la hizo a los agentes del FBI.

El agente especial a cargo del FBI, en San Juan, Devin J. Kowalski, por su parte advirtió que la pesquisa está muy activa y se encuentran en la búsqueda del resto de los involucrados, por lo que exhortó a la ciudadanía a que llame confidencialmente al teléfono (787) 987-6500 de tener información al respecto.

“No vamos a parar hasta dar con todos los responsables de esta innecesaria tragedia que ha destruido a una familia inocente y tiene a todo Puerto Rico consternado”, añadió Muldrow.

Los hechos ocurrieron en la siguiente secuencia: el 2 de julio a las 2:25 a.m. tres individuos, entre ellos el detenido, llevaron a cabo un “carjacking” en la gasolinera Sunoco ubicada en el barrio Ceiba Sur, en Juncos, donde huyeron con un vehículo Nissan Versa, color blanco, del 2010, sin herir a nadie.

En el mismo vehículo acudieron el sábado, 5 de julio a una gasolinera en Juana Díaz, donde no lograron el asalto y llegaron a las 2:23 a.m. a la gasolinera Mobil, localizada en la carretera PR-542, en Santa Isabel, donde le disparó en la cabeza a Santiago Rivera, cuando la víctima se negó a abrir la puerta de la guagua Jeep Compass, color gris oscuro, ocasionándole la muerte en el acto. Posteriormente, fueron a otra gasolinera en Juana Díaz, donde no se configuró el delito de “carjacking”.

“Según los hechos que están públicos, él (Rodríguez Márquez) disparó; él tenía el arma de fuego y él disparó”, subrayó Muldrow.

Durante la rueda de prensa el comisionado de la Policía, Joseph González, le extendió sus condolencias a la familia y se comprometió que se hará justicia a Natalia.

“Como padre de dos hijas, este crimen me impactó. Sé lo que representa ese miedo, ese dolor, la violencia nos afecta a todos, no lo vamos a permitir. Hoy confirmamos que un sospechoso ha sido arrestado y quiero dejar algo bien claro, a los que participaron en estos actos los vamos a procesar con todo el peso de la ley. El pueblo de Puerto Rico está cansado de vivir con miedo, cansado de que la violencia cobre vidas inocentes”, sostuvo González.

Mientras que, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, resaltó que “la clave para resolver crímenes de esta magnitud es la coordinación eficaz entre las agencias, cuando unimos recursos, inteligencia y voluntad, tenemos resultados eficientes y rápidos como el de hoy”.