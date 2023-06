La solicitud que presentó la defensa del exboxeador Félix Verdejo para que el juicio en su contra sea trasladado a otra jurisdicción bajo el argumento de “publicidad extrema” no fue concedida por el juez federal Pedro Delgado Hernández.

Eso significa que el proceso para determinar si Verdejo es el responsible por la muerte de la joven Keishla Rodríguez Ortiz comenzará el 19 de junio como determinó Delgado Hernández.

El inicio del juicio fue aplazado dos veces debido a que el principal abogado de Verdejo estuvo participando del caso por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti.

El abogado Jason González Delgado detalló en el documento de 28 páginas las razones que validan la petición para que su representado pueda tener un “juicio justo”.

“A diferencia de más casos típicos que involucran publicidad negativa, la continua cobertura mediática incendiaria contra Verdejo-Sánchez no puede abordarse por medio de una transferencia de sede. No existen medidas curativas que aseguren que el jurado no sesgue contra Verdejo-Sánchez en este caso”, reza la moción.

González Delgado hizo referencia a múltiples reportajes publicados en los medios tradicionales y digitales desde el momento que Rodríguez Ortiz fue reportada desaparecida por su madre y el eventual arresto de Verdejo como sospecho.

Sin embargo, Delgado Hernández determinó que no existen razones válidas para enviar el caso otro distrito.

“El hecho de que personas cuya identidad y antecedentes son desconocidos, pueden haber publicado comentarios en las redes sociales sobre el acusado o su abogado, no resta valor a estas medidas en este contexto. En consecuencia, se deniega la solicitud de cambio de jurisdicción de la parte demandada. El acusado será juzgado en este distrito (Puerto Rico)”, detalla el escrito del juez Delgado Hernández.