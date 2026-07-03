El juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera continuó este viernes, con el testimonio del agente Ángel Torres Romero, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aibonito, a cargo de la pesquisa del crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, quien reveló que la acusada compareció a la comandancia junto a sus dos hijas sin ser citadas y se ampararon en su derecho a no declarar.

Cabrera Rivera es coacusada junto a su hija por el asesinato a puñaladas de Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de varias peleas.

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Durante el interrogatorio, reveló que el mismo 11 de agosto del año pasado, Elvia, Antiany y Anthonieska llegaron al cuartel del distrito de Aibonito sin ser citadas.

Para ese momento, ya se había entrevistado a Gabriela Figueroa Arroyo, apodada Gaba, mejor amiga de Anthonieska, quien acudió voluntariamente al cuartel junto a sus padres para prestar su declaración de los hechos y le narró detalles de la pelea.

Además, Gaba le mencionó al agente que al llegar del desvío a la Placita Martínez Antho le enseño sus manos con sangre y cortaduras y le dijo “Gaba Gaba, la apuñalé”, entre otros detalles.

A Cabrera Rivera y sus hijas, se le leyeron las advertencias de sus derechos constitucionales e informaron que no iban a declarar.

“Al coger el bolígrafo (Anthonieska) se le vieron en la mano derecha unas cortaduras en el dedo pequeño y en la palma de la mano”, aseveró el investigador.

Esa información de lo que usted había observado, ¿cómo corroboraba con la información que había dado Gabriela Figueroa Arroyo a las 11:39 de la mañana?, cuestionó la fiscal.

“Se corroboraba que lo que Gabriela había narrado era lo correcto”, afirmó.

En relación a las manos de Anthonieska, ¿que Gabriela Figueroa Arroyo le dijo a usted?

“Que le enseñó las manos que estaba cortadas en el área de la Placita Martínez”, sostuvo Torres Romero.

Luego le informó a la fiscal Brenda Soto que tenía una sospechosa, por lo que esta le dio instrucciones a buscar las colindancias para preparar la orden de allanamiento la casa de Cabrera Rivera, en la comunidad El Coquí y ocupar su vehículo Toyota Corolla. Lo cual se concretó.

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El día 13 de agosto de 2025, confirmó mediante la observación de un vídeo que la ropa entregada no era la que vestían esa noche y madrugada.

El agente se incorporó a la investigación a eso de las 2:00 a.m. tras ser activado por su supervisor el sargento Arnold García, primero acudió al hospital Menonita donde no pudo entrevistar al menor herido porque tenía mucho dolor, lo notó nervioso porque lo iban a trasladar al Centro Médico en Río Piedras. Se le tomaron fotografías para documentar la herida.

Durante una citación el 14 de agosto de 2025, para tomarle una declaración jurada la cual no se completó ya que estaba indispuesto, narró que mientras se encontraba sentado en la guagua Suzuki Vitara color verde, propiedad de su hermano para irse del desvío se formó una pelea y llegó a donde estaba Lela y se le tiró encima ya que habían unas personas agrediéndola.

“Posteriormente se sintió que no respiraba, se sintió mal y se alejó de lo que estaba sucediendo porque no se había percatado que estaba herido”, respondió el agente.

En ese momento pudo ver a las hermanas Anthonieska y Anthiany y a Karelin Plata (pareja de Mariatny, hermana paterna de las primeras), esta estaba vestida con ropa azul.

El miércoles, el adolescente de 16 años, sostuvo que la primera persona en agredir a su amiga por la espalda fue una mujer vestida con ropa azul, a quien no conocía.

“Veo a Anthiany (hermana de Anthonieska) y Lismary (hermana de Gabriela Nicole) discutiendo...Antiany le zumba un puño a Lismary...en la cara. Empezaron a pelear (no especificó quiénes)”, narró el testigo que a preguntas de la fiscal Silda M. Rubio Barreto dijo que estaba a una distancia de 19 pies.

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En ese momento, no recordó dónde estaba Gabriela Nicole y no vio a Elvia Cabrera.

“Después no veo a Pratts me apeo (bajo) de la guagua (de su hermano), fui a buscar a Pratts... me dirigía hacia la pelea. Veo a la del traje azul dándole puños a Pratts en la espalda (lado derecho superior de la espalda por el hombro), no sé quién es”. Su reacción fue separarlas y después Anthonieska presuntamente “coge por el pelo a Pratts”. Esto ocurrió cerca de un vehículo.

Trató de sacarle las manos de Anthonieska del cabello de Gabriela Nicole, no vio a Elvia Cabrera cerca de ella, aclaró.

“Después cuando terminó todo (cinco minutos después), yo cojo a Pratts en mis brazos y veo que vienen Dylan (amigo de Lela) y Rey (cuñado de la víctima) a recogerla”.

En ningún momento mencionó que se lanzó sobre su amiga para protegerla de la agresión.

¿En qué momento usted se percata que está herido?

“Cuando se llevan a Pratts que la tenía en mi falda (estaba tiesa) ahí me percato que tengo sangre porque siento la espalda mojada”. Esa fue parte de su declaración ante el jurado.

Mientras se encontraba la escena, a eso de las 6:12 a.m. se le acercó la madre de la víctima para reportar que su vehículo marca Hyundai color rojo se lo habían hurtado del desvío e hizo gestiones para que la División de Vehículos Hurtados atendiera la querella, por medio de su supervisor.

A su llegada a la comandancia de área de Aibonito, lo estaban esperando

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Lisandra Rosario y su hija Lismary Torres Rosario, lo estaban esperando para ser entrevistadas en la comandancia de área de Aibonito.

Durante la entrevista con Torres Rosario le manifestó que una vez en el desvío pudo ver a Miriatny bajar al desvío con un grupo en el que estaba Betsaida Caratini Ortiz (tía política de la víctima), Leshandra, Karelin, que estaba vestida de azul con un mahón del mismo color. Este dato podría aclarar la figura que trajo a la escena el menor herido quien señaló que una mujer vestida con un traje azul golpeó a Lela por la espalda al inicio de la pelea.

“Ella observa que Fabiola, que es hermana de Miriatny está teniendo una discusión en el área del desvío, cuando están teniendo la discusión Fabiola agrede a Miriatny. Betsaida se mete, les dice que no hagan show. La aleja un poco del grupo donde estaban y posteriormente ella se percata, mira para el lado y ve que viene bajando Elvia y Antiany”, detalló el agente Torres Romero, con 27 años en la Policía.

De acuerdo con el relato, Antiany empiezó a señalar a las hermanas Lismary y Gabriela Nicole y les dice “chorro de hipócritas”.

Lismary narró que recibió un puño Antiany quien comenzó a tratarle de dar contra el piso su pareja intentó separarlas y una vez lo logró porque se habían unido varias personas para agredirla, “ella observa que Elvia sacó algo de la cartera y se lo entregó a Anthonieska.

Acto seguido, vuelve Antinany a pelear con ella y lo que escucha posterior es que la mamá está gritando: ‘la nena, la nena’, ve a su hermana en el suelo”.