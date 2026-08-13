Un robo se reportó a eso de las 7:15 de la mañana de hoy, jueves, en la farmacia Caridad, ubicada en el Ponce Bypass, en ese municipio.

La querellante narró, que, sorprendió a un hombre apropiándose ilegalmente de mercancía del área de perfumería, por lo que se suscitó un forcejeo, resultando con el desprendimiento de una uña de un dedo de la mano derecha.

El sospechoso, que fue descrito como delgado, de tez trigueña, que vestía una camisa blanca, un pantalón corto y gafas oscuras, huyó con rumbo desconocido.

Este le causó daños a la puerta principal del establecimiento para poder salir.

La propiedad hurtada fue valorada en $98.00 y los daños no fueron estimados.

No se precisó si la empleada recibió asistencia médica.

Esta querella fue referida a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.