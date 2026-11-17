Un empleado de la gasolinera Cortés localizada en la calle Post, en Mayagüez, murió esta tarde en un accidente laboral, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según datos preliminares, a las 3:30 p.m. de hoy, martes, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que notificaba que el mecánico había quedado pillado con un vehículo de motor que estaba levantando con en el pino (elevador hidráulico de vehículo).

Personal de la Policía Municipal de Mayagüez llegó a la escena junto a paramédicos quienes confirmaron que había fallecido.

El agente Olfred Ortiz, de la Unidad de Servicios Técnicos documentó la escena con fotos y el saregento Jean Lamberty, de la División de Homicidios investigó la escena.