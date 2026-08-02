Un hombre murió durante la mañana de este domingo tras presuntamente quedar atrapado por un montacargas en los predios de la empresa Labrada Distributor, ubicada en la avenida Roberto Sánchez Vilella, en Carolina, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Las circunstancias en las que ocurrió el suceso continúan bajo investigación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un empleado, cuya identidad no ha sido revelada, atrapado por un montacargas. El accidente le provocó la muerte en la escena.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal de turno, asumieron la investigación del caso.