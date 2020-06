Durante este fin de semana, ¿recibió alguna llamada internacional con un código de área desconocido?

Sepa que se trata de una modalidad de fraude instantáneo que comenzó a detectarse en los pasados días. El modus operandi consiste en hacer una llamada a su teléfono celular, dejarlo sonar una vez y, si responde, nadie le contesta, pero la movida les permite cargarle el costo de llamadas internacionales, según lo confirmó el director de la División de Crímenes Cibernéticos, Luis Maldonado.

“Esas llamadas de diferentes partes del mundo, el esquema es el siguiente: te llaman y suena una sola vez. Muchas veces la gente no le da break de contestar, mucha gente la ve y la enganchan y no la contestan. La gente que ha contestado dice que te enganchan, como quiera tú hablas y no se oye nada y te enganchan. Estuve investigando y lo que han hecho en otras jurisdicciones es que le cargan una llamada internacional a las personas cuando llaman para atrás, lo que le llaman el “one ring call”, detalló Maldonado.

PUBLICIDAD

El funcionario exhortó a los perjudicados a comunicarse con su proveedor de servicio telefónico o a los departamentos de Fraude o Seguridad interno de dichas compañías para que estén alertas e intenten controlar el problema ya que se trata de redes internacionales en las cuales su división no tiene jurisdicción.

Además, debe bloquear el número telefónico y no responder si lo vuelven a llamar.

A pesar de las numerosas llamadas y mensajes que han recibido a través de la página de Facebook de la División de Crímenes Cibernéticos, al presente no hay pérdidas reportadas con relación a ese esquema de llamadas internacionales desde Rusia, Latvia, Tasmania, entre otros lugares distantes. Tampoco hay evidencia de que se ha cometido algún tipo de estafa o robo de identidad.

“Hasta el momento, si no hay delito entonces nos deja a nosotros imposibilitados porque no hay ninguna pérdida relacionada. Se va como un problema de alguien que enfrenta esa situación, pero tampoco la compañía se está querellando con nosotros ni nos da ningún tipo de hallazgos que ellos hayan encontrado”, explicó.

Maldonado dijo que no es probable que, si una persona responde la llamada, se le puedan robar sus datos personales de su teléfono celular.

“Eso es falso, el SIM card lo que almacena es, en algunos de los casos, la lista de contactos y la información del suscriptor. El SIM card lo usa el teléfono para sincronizar con la red del proveedor para poderle proveer el servicio de telefonía. Eso de que te va a sacar las fotos, los vídeos, eso es falso”, reiteró.

PUBLICIDAD

En la página de la división se ha publicado el “black list” de algunos de estos números para beneficio de la ciudadanía:

+6789081907 +37122240748

+35790095960 +6789081921

+37166129836 +21697204353

+38971939822 +38640201643

+37178565072 +37166129837

+37166129836 +37127913091

+37122677466 +37122677463

+37122677447 +37122677446

+37122677444 +37122677443

+37122672249 +37122247701

+37122247248 +37122247245

+37122247242

+37122247241 +37122247240

+37122246595 +37122246593

+37122246592 +37122245908

+37122245906 +37122245905

+37122245904 +37122245903

+37122245902 +37122245900

+37122244456 +37122244455

+37122244454 +37122244452

+37122244450 +37122244459

+37122243242 +37122240745

+37122240744 +37122240743

+37122240741 +37122240740

+37122240630 +37122240538

+37122240537 +37122240276

+37122240275 +37122240274

+37052529259 +34902580997

+34902580982 +24103107901

+24103009866 +22624466702

+22624466687 +22624466553

+22624466538

+21656302432 +17819718078

+16197521043 +14134616614

+14133233032 +14132616059

+14132107049 +14132102716

+3826120000265 +1881944490682

+1381612000265

+881921621476 +881921621029

+447418350715 +381612000278

+375602605281 +255901130460

+188233010898 +137166129837

+88233012059 +88233010841

+88233010627 +2693952260

+88233010625 +56322553736

+9152005679 +6795180257

+6789081994 +6789081914

+6789051914 +6745597516

+5619393861 +2693952296