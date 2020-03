Una mujer de 51 años y quien laboraba en un hospital de Carolina falleció esta madrugada por complicaciones de salud, por lo que fue trasladada por personal de la Funeraria San Fernando de Carolina hacia el Negociado de Ciencias Forenses para lograr establecer si murió por coronavirus COVID-19 o por alguna otra condición, confirmó un oficial de la funeraria que no quiso dar el nombre.

Un reporte de la Policía establece que la “mujer falleció por condiciones médicas no precisadas, en horas de la madrugada de hoy, en la calle 56 de la urbanización Metrópolis en Carolina”.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó del caso médico.

Según informó un vecino de la mujer por la red social de Facebook, identificado como Ray Sánchez III, hasta el lugar llegó una ambulancia con una sola persona. Sin embargo, se marchó cuando se certificó el deceso.

“Ver a mi vecino llorar y salir de su casa a las 4:00 a.m. y gritarme que su esposa acababa de fallecer debido al Coronavirus....triste noticia que sorprende. No me permitió que me acercara a la residencia y tomé todas las medidas de precaución. La policía ni siquiera saben los protocolos a seguir, porque no están debidamente adiestrados para esta situación, según ellos. La ambulancia que llegó fue una privada y solo había una persona en ella que llegó hasta la difunta y se fue. Todos se fueron! Dejaron a mi vecino solo!!!! Esperando que forense llegue. Ella tenía solo 51 años y comenzó a sentirse mal el lunes (tos, fiebre, y dificultad respiratoria). Era empleada de un hospital local y no tenía ninguna condición de salud”, aludió Sánchez en su publicación.

Poco después, el hombre aclaró que no existe constancia de que el deceso se trate de coronavirus.

El Negociado de la Policía no estableció en su informe ninguna correlación al coronavirus. Se limitó a informar que “al llegar la Policía se entrevistó al esposo de la perjudicada, indicando que su esposa comenzó a sentirse mal. Emergencias Médicas llegó al lugar, pero la víctima no tenía signos vitales”.

La oficial de prensa de la región policiaca de Carolina, Arleene Guerrero, dijo a Primera Hora que desconocía si el cuerpo sería llegado a Ciencias Forenses para el análisis requerido. Sin embargo, la Funerario San Fernando de Carolina confirmó que ellos trasladaron el cuerpo hacia la agencia.

Cabe destacar que esta mañana el portavoz del Departamento de Salud, Eric Perlloni, aclaró que una mujer de 77 años haya muerto en el hospital Metro Pavia de Arecibo por síntomas de coronavirus. Informó que su prueba resultó negativa.