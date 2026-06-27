Un motociclista se encuentra en condición crítica, tras ser impactado por una guagua en Las Piedras.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:47 p.m. de ayer, viernes, en la carretera PR‑183, kilómetro 21.3.

“Según información preliminar, mientras Margaro A. López Colón, de 49 años, conducía una motora BMW G‑650, color blanco, del año 2013, por la mencionada vía, fue impactado al llegar al kilómetro indicado por José E. Velázquez, de 53 años, conductor de un vehículo Mitsubishi Montero del año 2001″, dice el informe policiaco.

Se precisó que López Colón salió expulsado de la motora y cayó al pavimento. Sufrió heridas de gravedad. Fue atendido por paramédicos en la escena y trasladado a una institución hospitalaria en condición crítica.

El agente José Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, y la fiscal Sonia L. Rodríguez se hicieron cargo de la investigación.