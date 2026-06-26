Un accidente de tránsito entre un motociclista y un vehículo de motor se reportó la madrugada de este viernes en la carretera PR-165, kilómetro 6.7, frente al cuartel de la Policía en Toa Baja, informaron las autoridades.

Según la información preliminar brindada por la Uniformada, el conductor de la motora resultó con heridas de gravedad tras el impacto.

El perjudicado fue transportado de inmediato al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Dorado, donde su condición fue descrita como crítica.

Agentes de la Policía investigan las circunstancias del accidente.