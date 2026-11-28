Un conductor de 31 años se encuentra en condición de cuidado, luego de que se estrellara durante la madrugada de este sábado contra un objeto fijo y se volcara.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:05 a.m., en la carretera PR-685, kilómetro 1.8, en Manatí.

La Policía informó que “Carlos Jiménez Echevarría, de 31 años, conducía un Honda Civic rojo, año 1992, por la mencionada vía cuando, presuntamente, rebasó otro vehículo. Al hacerlo, perdió el control y dominio del volante, impactó un objeto fijo y posteriormente el automóvil se volcó”.

La Oficina de Prensa de la Policía no pudo proveer, de inmediato, la información sobre el objeto fijo que impactó el conductor.

Se informó que personal de manejo de emergencias trasladó al conductor a un hospital del área para recibir atención médica. El médico de turno lo evaluó y describió su condición como de cuidado.

La agente Jenifer García Torres, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, investigó.