En condición grave conductor que chocó con camión cisterna en Moca
Invadió el carril contrario e impactó el vehículo pesado, según la Policía.
PUBLICIDAD
Un conductor resultó con heridas de gravedad tras chocar esta mañana con un camión cisterna en el kilómetro 18.8 de la carretera PR-110, del barrio Centro, en Moca.
El accidente se reportó a las 6:39 a.m. de hoy, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, cuando el conductor de una guagua Nissan Frontier, color verde y del año 2022 que era manejada por Anthony Morales Cruz, de 28 años, invadió el carril contrario e impactó de frente a un camión cisterna marca International 4000, por el lado izquierdo.
Como resultado de la choque, el conductor quedó pillado y resultó con heridas de gravedad, por lo que fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.
El agente Daniel López Lorenzo refirió el caso a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla.