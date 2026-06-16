Un conductor resultó con heridas de gravedad tras chocar esta mañana con un camión cisterna en el kilómetro 18.8 de la carretera PR-110, del barrio Centro, en Moca.

El accidente se reportó a las 6:39 a.m. de hoy, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, cuando el conductor de una guagua Nissan Frontier, color verde y del año 2022 que era manejada por Anthony Morales Cruz, de 28 años, invadió el carril contrario e impactó de frente a un camión cisterna marca International 4000, por el lado izquierdo.

Como resultado de la choque, el conductor quedó pillado y resultó con heridas de gravedad, por lo que fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El agente Daniel López Lorenzo refirió el caso a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla.