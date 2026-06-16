Un conductor quien es enfermero de profesión resultó con heridas de gravedad tras chocar en la mañana del martes, con un camión cisterna en el kilómetro 18.8 de la carretera PR-110, del barrio Centro, en Moca, en circunstancias que se investigan.

El accidente se reportó a las 6:39 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, cuando el conductor de una guagua Nissan Frontier, color verde y del año 2022 que era manejada por Anthony Morales Cruz, de 28 años, invadió el carril contrario e impactó de frente a un camión cisterna marca International 4000, por el lado izquierdo, el cual era manejado por Armando Vélez Fuentes, de 44 años.

Morales Cruz, que quedó pillado dentro del vehículo, resultó con heridas de gravedad y quedó recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El camionero arrojó resultados negativos en la prueba de aliento, mientras que al enfermero, le tomó una muestra de sangre para su análisis.

El agente Xavier Muñoz Figueroa, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras investigó el accidente y el fiscal de turno le instruyó para que ocupara los vehículos para su inspección.