Un motociclista resultó con heridas de gravedad al accidentarse esta madrugada en el kilómetro 5.0 de la carretera PR-416, sector Villarrubia del barrio Laguna, en Aguada.

El accidente se reportó a la 1:38 a.m. de hoy, lunes, tras perder el control e impactar un objeto fijo que no fue precisado en el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico.

El herido fue identificado como Delvert Soto.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, tienen a cargo la investigación.